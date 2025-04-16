Воронеж, 16 апреля, 2025, 06:03 — ИА Регнум. В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников украинских формирований. Об этом утром 16 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки украинских БПЛА, предварительно, нет. Гусев предупредил жителей региона о сохранении опасности атаки беспилотников.

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