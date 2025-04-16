Санкт-Петербург, 16 апреля, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возрастет до 1 320 000 рублей. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».

Дарья Драй, ИА REGNUM ПМЭФ

ПМЭФ состоится в период с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день пакет «Участник», предоставляющий доступ на все мероприятия форума, как деловые, так и культурные, можно приобрести за 1,2 миллиона рублей. Однако с 18 апреля его стоимость возрастёт до 1 320 000 рублей.

Пакет предполагает доступ во все зоны делового общения, скидки на него не предусмотрены. При этом посещение пленарного заседания форума пакет не предусматривает, для этого участнику понадобится специальное приглашение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявили 3 апреля организаторы ПМЭФ в Санкт-Петербурге в 2025 году, американские компании примут участие в форуме. Уточнялось, что несмотря на сокращение количества американских компаний, участвующих в форуме после 2021 года, представители бизнеса США всё равно продолжали приезжать на это мероприятие. 2025 год не станет исключением, уточнили на сайте форума.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что компании из Европы и США проявляли интерес к ПМЭФ и в прошлые годы, просто не афишировали этот факт. Он добавил, что в этом году на мероприятии ждут заинтересованные в экономическом взаимодействии с РФ стороны, а Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с разными государствами.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако, по словам российского лидера, у компаний, которые захотят вернуться, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.