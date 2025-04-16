Москва, 16 апреля, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Посетителю магазина не придётся платить за разбитый товар, если это произошло ненамеренно. Об этом председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

По его словам, оплата поврежденного товара зависит от того — случайное это произошло или умышленно.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он», — приводит слова Павлова агентство «Прайм».

Однако в случае умышленной порчи, когда товар сознательно разбивают, например, бросают на пол, покупателю придётся возместить стоимость. Камеры видеонаблюдения и свидетели, включая сотрудников и других покупателей, могут подтвердить или опровергнуть умысел.

Если покупатель умышленно повредил товар и отказывается платить, магазин вправе обратиться в суд для взыскания ущерба, пояснил Павлов.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Центробанк РФ пояснил, что кассиры не имеют права выдавать имеющие значительные повреждения купюры в качестве сдачи. Регулятор уточнил, что кассиры не имеют права выдавать купюру, если на ней присутствуют посторонние надписи (более двух знаков), рисунки и печати, загрязнение поверхности любой из сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 6% и более, крупные контрастные пятна от 5 мм, крупные разрывы края банкноты — от 7 мм, сквозные отверстия, проколы — от 4 мм, разорванная банкнота, заклеенная скотчем, утраченные углы — от 32 кв. мм, утраченные края, в результате чего размеры банкноты по длине и/или ширине уменьшились на 5 мм и более, а также частично утраченный красочный слой в результате потертости и/или обесцвечивания.

При этом если банкноты имеют лишь незначительные повреждения, такие как потертости, небольшие загрязнения, надрывы или отверстия, то расплачиваться ими можно где угодно.