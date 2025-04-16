Гонконг, Китай, 16 апреля, 2025, 05:23 — ИА Регнум. Почта Гонконга (КНР) объявила о приостановке приёма почтовых отправлений с товарами направляемыми в США. Об этом 16 апреля сообщила почтовая служба в пресс-релизе, опубликованном на сайте Почты Гонконга.

ИА Регнум Торговая война Китая и США вышла на новый уровень

В опубликованном заявлении отмечается, что правительство США объявило об отмене со 2 мая беспошлинного лимита (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга в США, и увеличении тарифов на почтовые отправления с товарами, направляемые в США.

«США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США», — уточняется в документе.

Приём наземных отправлений останавливается немедленно после объявления, то есть с 16 апреля, а отправления по воздуху приостанавливаются с 27 апреля.

«При отправке товаров в США население Гонконга должно быть готово платить непомерные и необоснованные сборы из-за необоснованных и запугивающих действий США», — указывается в заявлении.

При этом почтовая служба особо отметила, что изменения не коснуться почтовых отправлений, содержащих только документы без товаров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация США намерена вести переговоры с торговыми партнёрами, чтобы добиться экономической изоляции Китая в обмен на снижение американских пошлин. Отмечается, что Белый дом планирует убедить более 70 стран запретить транзит китайских товаров через их территории, а также ограничить деятельность китайских компаний, чтобы предотвратить обход тарифов США и доступ дешёвых китайских товаров на их рынки.

13 апреля президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не делал никаких исключений по тарифам для товаров из Китая.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. Пекин в ответ повысил тарифы до 125%.