Вашингтон, 16 апреля, 2025, 04:50 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио отменил выделение грантов ряду стран на общую сумму $215 млн. Об этом 15 апреля, сообщил возглавляемый бизнесменом Илоном Маском департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE) в соцсети X.

US Senate Марк Рубио

«Госсекретарь Рубио продолжает тщательное изучение иностранной помощи Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн», — уточняется в заявлении DOGE.

Речь идёт о прекращении финансирования проектов в Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливане, Мавритании, Молдавии, Тунисе и Узбекистане.

В частности, финансирования на сумму $2,4 млн лишился проект «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии». Узбекистану отменили грант на $2,5 млн, Молдавии — на $2 млн, Бразилии — на $1 млн, Болгарии — на $1,7 млн, Мавритании — на 900$ тыс., Ливану — $750 тыс., Тунису — на $740 тыс.

Самой крупной финансовой поддержки лишили Великобританию. Ей Госдеп США отменил финансирование проекта «Разнообразие СМИ», предполагавший борьбу с дезинформацией, на сумму $5,2 млн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 10 марта госсекретарь США Рубио, администрация США после проведённого анализа закрывает 83% программ агентства USAID. Были отменены 5200 контрактов, в рамках которых были потрачены «десятки миллиардов долларов», при этом выделение данных средств не послужило национальным интересам США.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи Вашингтона. Он отметил, что масштаб средств на поддержку программ в других странах не соответствует американским интересам, а порой даже противоречит ценностям страны и способствует дестабилизации в мире.