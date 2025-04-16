Берлин, 16 апреля, 2025, 04:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают в свои ряды колумбийских наёмников обещаниями высоких зарплат, но затем не выплачивают обещанные суммы. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Колумбийский наёмник Карлос Моралес рассказал изданию, что большинство иностранных бойцов в ВСУ — из Колумбии. Однако многие вскоре вернулись домой, так как обещанные зарплаты в 3000–4800 долларов не платили. В колумбийской армии Моралес зарабатывал всего 250 долларов в месяц, что и подтолкнуло его поехать на Украину за «лёгкими деньгами».

По словам колумбийца, он хотел бы забыть о времени, проведённом на Украине. Он вернулся в на родину, чтобы заботиться о своей умирающей матери, которая, по его словам, «спасла» его, предотвратив возможную гибель в военном конфликте.

Мать другого наёмника, Вильмера Мартинеса Васкеса, погибшего в зоне спецопераии, сообщила, что о смерти сына узнала только от подруги. Она пожаловалась, что останки её сына до сих пор находятся на Украине, а украинские власти и военные с ней не связывались.

«Его останки все еще находятся на Украине, в холодильной камере в Киеве», — рассказала мать погибшего наемника.

Как передавало ИА Регнум, в феврале издание KyivPost написало о массовом бегстве колумбийских наёмников из-за поражения ВСУ на фронте. В статье командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны, в которой ранее колумбийцы составляли четверть от общего числа военных, пожаловался, что теперь не осталось ни одного наёмника из Колумбии. Он добавил, что многие колумбийцы требовали досрочного расторжения контракта.

В апреле 2024 года стало известно, что колумбийцы не могли вернуть тела родных, воевавших на стороне украинских формирований. Отмечалось, что наёмники из Колумбии отправлялись на Украину для участия в боевых действиях, надеясь на высокие заработки.

Солдаты из Колумбии считаются одними из самых опытных, квалифицированных в мире, утверждало агентство Associated Press. Однако им пришлось бежать с поля боя, спасаясь от российских беспилотников, подтвердил 32-летний боевик с позывным Чечо. Наёмник из города Медельин пытался спасти коллегу, который был ранен в ходе трёхдневных ожесточенных боёв с российскими бойцами. Дроны атаковали боевиков, и осколок гранаты, брошенной одним из них, пробил сослуживцу челюсть.