В ФРГ рассказали, как ВСУ заманивают колумбийских наемников и обманывают их
Tagesspiegel: ВСУ заманивают колумбийских наемников и обманывают их на деньги
Берлин, 16 апреля, 2025, 04:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают в свои ряды колумбийских наёмников обещаниями высоких зарплат, но затем не выплачивают обещанные суммы. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
Колумбийский наёмник Карлос Моралес рассказал изданию, что большинство иностранных бойцов в ВСУ — из Колумбии. Однако многие вскоре вернулись домой, так как обещанные зарплаты в 3000–4800 долларов не платили. В колумбийской армии Моралес зарабатывал всего 250 долларов в месяц, что и подтолкнуло его поехать на Украину за «лёгкими деньгами».
По словам колумбийца, он хотел бы забыть о времени, проведённом на Украине. Он вернулся в на родину, чтобы заботиться о своей умирающей матери, которая, по его словам, «спасла» его, предотвратив возможную гибель в военном конфликте.
Мать другого наёмника, Вильмера Мартинеса Васкеса, погибшего в зоне спецопераии, сообщила, что о смерти сына узнала только от подруги. Она пожаловалась, что останки её сына до сих пор находятся на Украине, а украинские власти и военные с ней не связывались.
«Его останки все еще находятся на Украине, в холодильной камере в Киеве», — рассказала мать погибшего наемника.
Как передавало ИА Регнум, в феврале издание KyivPost написало о массовом бегстве колумбийских наёмников из-за поражения ВСУ на фронте. В статье командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны, в которой ранее колумбийцы составляли четверть от общего числа военных, пожаловался, что теперь не осталось ни одного наёмника из Колумбии. Он добавил, что многие колумбийцы требовали досрочного расторжения контракта.
В апреле 2024 года стало известно, что колумбийцы не могли вернуть тела родных, воевавших на стороне украинских формирований. Отмечалось, что наёмники из Колумбии отправлялись на Украину для участия в боевых действиях, надеясь на высокие заработки.
Солдаты из Колумбии считаются одними из самых опытных, квалифицированных в мире, утверждало агентство Associated Press. Однако им пришлось бежать с поля боя, спасаясь от российских беспилотников, подтвердил 32-летний боевик с позывным Чечо. Наёмник из города Медельин пытался спасти коллегу, который был ранен в ходе трёхдневных ожесточенных боёв с российскими бойцами. Дроны атаковали боевиков, и осколок гранаты, брошенной одним из них, пробил сослуживцу челюсть.