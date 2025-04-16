Вашингтон, 16 апреля, 2025, 04:27 — ИА Регнум. Советника министра обороны США Пита Хегсета, Дэна Колдуэлла, отправили в административный отпуск на фоне внутреннего расследования в связи с утечкой информации. Об этом 15 апреля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Один из главных советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлл, выдворен из Пентагона во вторник после того, как его личность была установлена ​​в ходе несанкционированного раскрытия информации в министерстве обороны», — так пояснил агентству анонимный чиновник.

Источник отметил, что расследование продолжается, а Колдуэлл официально находится в административном отпуске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет не подтвердил информацию об утечке секретных данных по ударам американских военных в Йемене. Так он прокомментировал скандал о том, что главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга якобы случайно добавили в групповой чат, в котором обсуждались удары по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах». При этои, по словам главы департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, публикации журнала почти никому не интересны, до второй страницы никто не доходит.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 24 марта заявила о доверии президента США Дональда Трампа членам его команды, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главред The Atlantic Голдберг. Ранее американский лидер объявил, что «ничего не знает» о скандальной публикации журнала.