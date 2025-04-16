Вашингтон, 16 апреля, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Администрация США намерена вести переговоры с торговыми партнёрами, чтобы добиться экономической изоляции Китая в обмен на снижение американских пошлин. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, Белый дом планирует убедить более 70 стран запретить транзит китайских товаров через их территории, а также ограничить деятельность китайских компаний, чтобы предотвратить обход тарифов США и доступ дешёвых китайских товаров на их рынки.

Ключевым разработчиком стратегии называют министра финансов США Скотта Бессента. Он считает, что соглашения удастся достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не делал никаких исключений по тарифам для товаров из Китая.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. Пекин в ответ повысил тарифы до 125%.

Автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум отметил, что импортные автомобили, которые застряли в портах США из-за введённых властями страны пошлин, вызовут рост цен внутри американского рынка, а также могут спровоцировать и мировой рост. Специалист отметил, что ещё предстоит изучить, как подобные пошлины и ограничения отразятся на американских производителях, которым выдан карт-бланш, но часть таких машин или их запчасти производятся в соседней Мексике и Канаде. Поэтому ситуация неоднозначная, которая в любом случае на первом этапе ничего позитивного американцам точно не принесёт, уточнил собеседник агентства.