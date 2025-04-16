Чикаго, США, 16 апреля, 2025, 04:09 — ИА Регнум. Экс-президент США Джозеф Байден впервые публично выступил с речью после того, как покинул Белый дом. Трансляцию вёл телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Выступление политика состоялось на конференции в Чикаго, посвящённой защите социального обеспечения. Байден в ходе своей речи вспомнил о своём детстве без темнокожих, которых не пускали в автобусы и в школы Скрэнтона, где рос экс-президент США.

Политик раскритиковал расовую несправедливость, а также политику администрации действующего американского лидера Дональда Трампа за нетерпимость к мигрантам и массовые увольнения госслужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале февраля экс-президент США Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством Creative Artists Agency (CAA), специализирующимся на продвижении творческих личностей и звёзд спорта. В агентстве пояснили, что экс-глава Белого дома «только присматривается» к различного рода проектам.

Экс-президент США Байден покинул американскую столицу Вашингтон после того, как республиканца Трампа привели к присяге в качестве 47-го президента США. Вылет самолёта Байдена с военной базы Эндрюс в Кэмп-Спрингсе, штат Мэриленд, транслировали крупные американские новостные телекомпании.