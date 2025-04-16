Лондон, 16 апреля, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поделилась планами запустить летом собственную социальную сеть, ориентированную на свободу слова. Об этом 15 апреля сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление, которое политик сделала на конференции по криптовалютам в британском Бедфорде.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Как пояснила Трасс, занимавшая пост премьер-министра Великобритании с сентября по октябрь 2022 года, ее отставка вызвана «элитой», которая посчитала слишком радикальными реформы, предложенные ею на посту главы парламента.

«Это заставило меня подумать, что недостаточно оказаться на Даунинг-стрит, 10. Сейчас я думаю, что мы нуждаемся в медиасети, чтобы доносить информацию до людей, чтобы иметь народное движение, которое на самом деле требует от наших лидеров изменений», — уточнила Трасс.

По словам экс-премьера, в Великобритании свобода слова подавляется «глубинным государством» и наиболее популярными СМИ. Трасс отметила, что новая соцсеть, запуск которой она планирует летом текущего года, предоставит людям возможность свободно обсуждать острые темы, которые обычно замалчиваются или искажаются в традиционных медиа.

Деталей, связанных с запуском новой медиаплощадки, не приводится. Издание отмечает, что, по всей видимости, Трасс вдохновилась примером президента США Дональда Трампа, который запустил свою соцсеть Truth Social после того, как его заблокировали на множестве интернет-площадок, включая популярные соцсети.

Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании в 2022 году с 6 сентября по 25 октября, что стало своеобразным рекордом премьерства в британской политике. За время пребывания на посту премьера Трасс приняла экономический план, который привёл к обрушению курса фунта и кризису на рынке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ещё в феврале 2023 года бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Элизабет Трасс заявили о своём намерении вернуться в большую политику.

При этом Трасс уточнила, что хотела бы оставаться членом парламента, но занять пост премьера снова у неё нет желания.