Москва, 16 апреля, 2025, 03:34 — ИА Регнум. Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, исключающий учет погибшего военнослужащего при расчёте ежемесячных денежных выплат, чтобы увеличить размер компенсации для членов его семьи. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона №306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере», — приводит «РИА Новости» выдержку из записки.

По текущим правилам при гибели военнослужащего, участника военных сборов или добровольческого формирования либо смерти от военной травмы каждому члену семьи полагается ежемесячная компенсация. Она рассчитывается путём деления общей суммы на число членов семьи, включая погибшего. Аналогично выплачивается компенсация семьям инвалидов, пострадавших от военной травмы или заболеваний, полученных в добровольческих формированиях, с учётом умершего.

Авторы законопроекта считают, что включение погибшего в расчёт уменьшает размер выплат для семьи, что несправедливо, и предлагают изменить эту норму.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Государственной думе, заявил, что участникам спецоперации обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь и образование.

10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей. В тот же день по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава государства подписал ряд поручений, в том числе по разработке минимального регионального стандарта соцпомощи бойцам спецоперации.

Также президент поручил рассмотреть распространение поддержки на несовершеннолетних братьев и сестёр погибших бойцов СВО. Он также заявил о необходимости установить отдельное направление поддержки предпринимательства среди участников спецоперации.