Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2025, 03:04 — ИА Регнум. С начала 2025 года российский рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира на фоне ослабления доллара из-за новых американских пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экономистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По данным Bloomberg, с начала этого года рубль укрепился на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке. В то время как доллар США пошатнулся из-за растущего давления, вызванного эскалацией тарифных войн президента США Дональда Трампа. Российская валюта также поддерживалась факторами, уникальными для страны, включая рекордно высокие местные процентные ставки, пишет агентство.

Экономист T-Investments Софья Донец также отметила, что рубль, в отличие от валют других развивающихся рынков, не страдает от оттока капитала, вызванного уходом инвесторов из рискованных активов.

Руководитель отдела исследований Istar Capital (Дубай) Искандер Луцко добавил, что потепление отношений между Россией и США повысило привлекательность рубля для инвесторов.

«Сейчас нет явных причин для ослабления рубля», — заявил Луцко, указав на устойчивость поддерживающих факторов в долгосрочной перспективе.

Ощутимое потепление в политике США в отношении России возродило привлекательность рубля для инвесторов. Отмечается, что иностранные инвесторы, не смущаемые сохраняющимися санкционными рисками, обращаются к странам, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, чтобы получить доступ к высокодоходным рублевым активам, пояснил Луцко, руководитель отдела исследований и управления портфелями в Istar Capital в Дубае.

Вдобавок ко всему, российские компании стремятся рефинансировать непомерно дорогой долг в местной валюте, используя гораздо более дешевые кредиты, номинированные в юанях, что приводит к дополнительной конвертации иностранной валюты в рубли, добавил Луцко.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина 3 апреля заявила, что регулятор прогнозирует снижение уровня инфляции, которая придет в норму к концу текущего года. По её словам, в течение всего 2024 года ключевая ставка сдерживала мощное инфляционное давление, которое в осенний период достигло пика, после чего её подняли до 21%.

В марте Путин отметил, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность, а страна стала четвёртой экономикой мира по паритету покупательной способности (вслед за Китаем, США и Индией), оставив позади Германию и Японию.

Также в марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика второй год подряд растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. Мишустин отметил, что рост российской экономики в этот период превысил рост европейской в шесть раз.