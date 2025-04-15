Весь мир, 16 апреля, 2025, 02:27 — ИА Регнум. На Землю обрушилась магнитная буря, степень возмущённости магнитного планеты достигла уровня G2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

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Отмечается, что уровень G2 представляет собой умеренную магнитную бурю. В то время как максимальный G5 говорит об экстремально сильной возмущенности магнитного поля Земли.

Уровень G2 может вызвать сбои в энергосистемах, перебои в радионавигации и нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния могут наблюдаться до широты 50 градусов.

Как передавало ИА Регнум, по прогнозам специалистов, 17 апреля геомагнитный фон снова будет повышен, но не достигнет штормовых значений.

До этого, 5 апреля, на Земле также зафиксировали магнитную бурю. Уровень возмущений геомагнитного поля, отражающий мощность бури, достиг 5,67 единицы. Это выше, чем слабый уровень, но чуть ниже среднего.