Москва, 16 апреля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. В России может возобновиться выпуск бытовой техники на мощностях немецкого бренда Bosch. АО «Газпром бытовые системы», дочерняя компания «Газпрома», планирует в 2025 году перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге для производства холодильников и стиральных машин, сообщает «Коммерсантъ».

Bernd WeiÃŸbrod /dpa /Global Look Press

Отмечается, что значительную долю рынка можно занять только при выпуске продукции под брендом Bosch, который сохраняет лояльную аудиторию. Однако в случае официального возвращения Bosch в Россию управление активами вновь перейдёт к немецкой компании.

Согласно финансовому отчёту ООО «БСХ Бытовые приборы» (владеет заводами Bosch в Санкт-Петербурге, с 2024 года находится под управлением АО «Газпром бытовые системы»), запуск производства запланирован на 2025 год. Сейчас ведётся подготовка: настройка оборудования, поиск поставщиков сырья, разработка прототипов и тестирование образцов техники. В финансовой модели компании прописан постепенный рост производственных мощностей до 2035 года, учитывающий ограничения по трудовым ресурсам, наладку оборудования и переход на новые материалы.

По данным источника газеты, на рынке бытовой техники уточнили, что переоснащение заводов потребовало замены программного обеспечения для роботизированных линий сборки, так как Bosch отозвал лицензии на ПО при уходе из России. Запуск производства намечен на лето 2025 года, с планами восстановить мощности до уровня 2022 года и расширить сборочные линии за счёт переоборудования складов в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин 26 апреля 2024 года подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы». Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, расширяется перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащие Ariston Holding N. V., а также 100% ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство финансов РФ подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Как сообщил заместитель министра Иван Чебесков, обсуждение документа планируется на текущей неделе на площадке правительственной комиссии, при этом подробности проекта он не раскрыл.

28 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил он.

13 марта Путин отметил, что на данный момент идут непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в Россию, и ряд компаний сможет возобновить работу в стране после определенных согласований, однако преимущество будет на стороне отечественных производителей.

При этом российский лидер уточнил, что у покинувших РФ западных компаний не выйдет выкупить свой бизнес обратно за скромные деньги. Путин также поручил кабмину контролировать ситуацию и следить за подобными сделками, а также разработать процедуру согласования возвращения, обеспечения гарантий добросовестного и ответственного ведения дел в стране.