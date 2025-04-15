Брюссель, 16 апреля, 2025, 01:43 — ИА Регнум. Запада в привычном для всех понимании больше не существует после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Такое заявление сделала 15 апреля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Zeit.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — так ответила фон дер Ляйен, на вопрос о возможном лидерстве Евросоюза в западном мире.

Глава ЕК подчеркнула, что такая ситуация возникла после вступления в должность президента США Трампа. Фон дер Ляйен отметила, что ей приходится постоянно вести переговоры с главами государств и правительств со всего мира, и все просят расширения торговли с Европой, при этом дело не только в экономических связях.

«Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать», — указала фон дер Ляйен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Великобританией и Францией сосредоточилось на подготовке к новому военному конфликту. По его словам, евроатлантическим структурам удалось разжечь напряжённость и ремилитаризовать Европу. Такие конструкции, как ОБСЕ, созданные для укрепления безопасности и стабильности, потерпели неудачу, добавил российский министр.

В недавнем интервью глава российского МИД заявил, что Европа снова «окрысилась» на Россию, при этом прежде именно агрессивные действия европейцев перерастали в мировые трагедии.

В марте Лавров высказал мнение, что администрация США, возглавляемая Трампом, стремится к миру, тогда как Европа требует продолжения боевых действий. Об этом он заявил в контексте переговорного процесса, начатого Россией и США.