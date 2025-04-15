Вашингтон, 16 апреля, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп всё ещё считает правильной свою позицию о необходимости присоединить Канаду в качестве 51-го штата США. Об этом 15 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Иван Шилов ИА Регнум

Во вторник во время брифинга представителя Белого дома спросили, почему американский лидер перестал упоминать Канаду в качестве 51-го субъекта США.

«Президент по-прежнему придерживается своей позиции в отношении Канады: США субсидировали обороноспособность Канады. И он по-прежнему считает, что канадцы получили бы большую выгоду, если бы страна стала 51-м штатом США», — ответила Левитт на соответствующий вопрос репортера.

При этом она отметила, что президент США опирается на «гибкий подход» в рамках введения пошлин в отношении Канады.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что суверенитет Канады не подлежит обсуждению, его нужно уважать.

Трамп не раз заявлял, что Канада должна стать 51-м американским штатом. С соответствующим предложением американский лидер выступил 11 марта. По его словам, такой вариант развития событий позволит канадцам стать американцами, из-за чего их налоги заметно снизятся, уровень безопасности возрастёт, а проблемы с границей исчезнут.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил министерству торговли поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Поводом, пояснил он, стало введение провинцией Онтарио пошлины в размере 25% на электроэнергию, поступающую в США.

В феврале президент США назвал канадский гимн прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения страны к США. Американский лидер также критиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, которые делают страну, по его словам, «нежизнеспособной».