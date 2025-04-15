Тель-Авив, Израиль, 16 апреля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Один из истребителей ВВС Израиля вынужденно сбросил боеприпасы на израильскую территорию во время боевого вылета для ударов по сектору Газа. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

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«Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе (израильского приграничного населенного пункта — ред.) Нир-Ицхак», — уточняется в сообщении.

Как пояснили военные, по факту произошедшего проводится проверка, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах», которое управляет севером Йемена, 13 апреля сообщило о массированной атаке на Израиль. В частности, под обстрел попали аэропорт «Бен-Гурион» и военная база «Сдот-Миха», расположенная к востоку от Ашдода.

7 апреля несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юго-западе Израиля. Тогда израильская армия перехватила пять ракет, в нескольких районах зафиксировали падение снарядов.