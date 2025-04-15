Киев, 16 апреля, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Депутаты Верховной Рады, которые проголосуют против продления военного положения на Украине, подтвердят свою связь с Россией. Такое мнение высказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Иван Шилов ИА Регнум Рада Украины, Руслан Стефанчук

По мнению Стефанчука, все парламентарии, выступающие против продления военного положения, якобы играют на руку президента России Владимира Путина.

«Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть», — написал спикер Рады в соцсетях.

При этом Стефанчук не привел каких-либо доказательств, подтверждающих его утверждения.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк пояснил, что военное положение продлят ещё на 90 дней, а это сделает невозможным проведение парламентских или президентских выборов в августе. В случае кардинального изменения ситуации парламент может быстро отменить решение о продлении, что будет означать остановку мобилизации.

Однако, пояснил Железняк, такое развитие событий маловероятно, так как внесение указа о продлении военного положения и мобилизации ещё на три месяца выглядит определённым сигналом. В частности, добавил он, не очень реалистично выглядят обещания быстро завершить конфликт, которые исходят в том числе от США. Не выглядит вероятным и сценарий о значительных успехах в переговорах или о широком перемирии, сказал Железняк.

До этого Стефанчук сообщил, что военное положение будет продлено в связи с продолжением боевых действий. Отвечая на вопрос журналистов о проведении президентских выборов, Стефанчук заявил, что они должны состояться «после победы». По его словам, это подтвердит, что Украина является «демократической страной».

Украина перешла на военное положение и объявила всеобщую мобилизацию в феврале 2022 года. Это решение продлевалось каждые 90 дней. В январе Верховная рада заранее продлила до 9 мая срок действия указа, истекавший 8 февраля.

Президентские и парламентские выборы на Украине отменены под предлогом военного положения, что противоречит конституции страны. Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, поскольку его полномочия истекли в мае 2024 года.