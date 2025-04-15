Спикер Рады обвинил противников военного положения в сотрудничестве с РФ
Киев, 16 апреля, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Депутаты Верховной Рады, которые проголосуют против продления военного положения на Украине, подтвердят свою связь с Россией. Такое мнение высказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
По мнению Стефанчука, все парламентарии, выступающие против продления военного положения, якобы играют на руку президента России Владимира Путина.
«Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть», — написал спикер Рады в соцсетях.
При этом Стефанчук не привел каких-либо доказательств, подтверждающих его утверждения.
Как передавало ИА Регнум, ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк пояснил, что военное положение продлят ещё на 90 дней, а это сделает невозможным проведение парламентских или президентских выборов в августе. В случае кардинального изменения ситуации парламент может быстро отменить решение о продлении, что будет означать остановку мобилизации.
Однако, пояснил Железняк, такое развитие событий маловероятно, так как внесение указа о продлении военного положения и мобилизации ещё на три месяца выглядит определённым сигналом. В частности, добавил он, не очень реалистично выглядят обещания быстро завершить конфликт, которые исходят в том числе от США. Не выглядит вероятным и сценарий о значительных успехах в переговорах или о широком перемирии, сказал Железняк.
До этого Стефанчук сообщил, что военное положение будет продлено в связи с продолжением боевых действий. Отвечая на вопрос журналистов о проведении президентских выборов, Стефанчук заявил, что они должны состояться «после победы». По его словам, это подтвердит, что Украина является «демократической страной».
Украина перешла на военное положение и объявила всеобщую мобилизацию в феврале 2022 года. Это решение продлевалось каждые 90 дней. В январе Верховная рада заранее продлила до 9 мая срок действия указа, истекавший 8 февраля.
Президентские и парламентские выборы на Украине отменены под предлогом военного положения, что противоречит конституции страны. Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, поскольку его полномочия истекли в мае 2024 года.