Брянск, 16 апреля, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Украинские формирования за вторник, 15 апреля, 53 раза атаковали поселки в Брянской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

«Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье! За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По данным главы области, за сутки киевский режим 53 раза атаковал населенные пункты в Брянской области. В частности, атаки произошли в Ломаковке, Грудской, Новых Юрковичах, Сушанах, Подывотье, Зерново. Там пострадали жилые дома.

Кроме того, вечером 15 апреля киевский режим атаковал два производственных ангара сельхозпредприятия в селе Зерново Суземского района. Обошлось без пострадавших, уточнил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население усилились. Так, в ночь на 15 апреля киевский режим предпринял массированную атаку беспилотников на Курск. В результате атаки ВСУ погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Следствие возбудило уголовное дело о террористическом акте со стороны киевского режима.

Перед этим, 14 апреля, в результате атаки ВСУ на село Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. Как уточнял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.