Даллас, США, 15 апреля, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали при стрельбе в средней школе города Даллас в американском штате Техас. Об этом 15 апреля сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местную полицию.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Полиция Далласа отреагировала на стрельбу в средней школе Уилмер-Хатчинс… Ученик разыскивается после того, как он, предположительно, стрелял из огнестрельного оружия внутри здания школы», — уточняется в сообщении телеканала.

По предварительной информации, звонок в полицию из-за стрельбы в школе поступил около 13:10 по местному времени (21:10 мск). На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и медики.

Учащиеся эвакуированы из здания школы, открывший стрельбу ученик скрылся с места инцидента, его разыскивает полиция. По данным телеканала, жизни пострадавших вне опасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одна ученица погибла, одна пострадала в результате стрельбы, которую открыл подросток в старшей школе в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Открывший стрельбу подросток скончался, он был учащимся этой же школы.

Вечером 12 октября около госуниверситета в Нэшвилле (штат Теннесси, США) произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, девять получили различные ранения. Инцидент произошёл после вечеринки, во время возвращения домой началась стрельба. Один из пострадавших — ребёнок.