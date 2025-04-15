Берн, 15 апреля, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Топ-менеджер компании — производителя популярного во всём мире конструктора Lego Майкл Халбай трагически погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии. Об этом 15 апреля сообщает The New York Post.

Elia Bianchi/EPA/ТАСС

Несчастный случай произошёл 12 апреля в Вербье, в кантоне Вале, но известно о нём стало только сейчас. Уточняется, что 64-летний Халбай спускался на лыжах вне трассы, по крутому склону Коль-де-Шассуре, но потерял равновесие и упал. Мужчину тут же госпитализировали, но спасти его врачам не удалось. Причиной смерти топ-менеджера стало внутреннее кровотечение.

Датская королева Мария, с которой Халбай был в дружеских отношениях, лично выразила соболезнования семье погибшего.

«Я с большой печалью восприняла известие о внезапной смерти Майкла. Он был человеком, обладавшим редкой позитивной энергией, обширными знаниями и твердой приверженностью вносить изменения в жизнь тех, кто находится за пределами сообщества. Он был также моим другом, и многим его будет не хватать. Мои соболезнования его семье и близким друзьям», — написала королева Дании в соцсетях.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил также владелец компании The Lego Group Томас Кирк Кристиансен.