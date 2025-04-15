Киев, 15 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Принцу Великобритании и герцогу Сассекскому Гарри во время его визита на Украину подарили пасхальный кулич, который вызвал скандал, так как оказался русским. Об этом 15 апреля сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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После тайного визита принца Гарри на Украину в Сети появились фотографии, на которых ему вручают корзинку с традиционными подарками на праздник Пасхи, который все христиане отмечают в этом году в апреле. На одном из снимков принц Гарри держит в руках кулич, который привлёк внимание украинских националистов и вызвал их возмущение.

Оказалось, что, по утверждениям украинских националистов, принцу Гарри подарили русский кулич, его верхушка украшена сладкой белой глазурью. По мнению националистов, на Украине не украшают традиционную праздничную сдобу глазурью, так якобы делают только в России, а «правильный» украинский кулич украшается «косичкой» из теста и крестом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом. Он появился инкогнито в одной из клиник Львова, где проходят лечение украинские военные.

О приезде британского принца стало известно уже после того, как он покинул Украину. Он стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину, после герцогини Эдинбургской Софи.

Принц Гарри и его семья постоянно проживают в США после отказа от полномочий старших членов королевской семьи Великобритании.