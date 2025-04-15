Вашингтон, 15 апреля, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен в желании России завершить украинский конфликт. Об этом 15 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент тоже так считает», — заявила Левитт во время своего регулярного брифинга.

Представитель Белого дома также отметила, что США допускают экономическое сотрудничество с Россией после полноценного прекращения огня на Украине. Данную позицию Трамп и Уиткофф обозначили российской стороне, добавила Левитт.

Как передавало ИА Регнум, ранее Уиткофф в эфире Fox News подчеркнул, что ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий, но есть и множество других проблем. Он добавил, что президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге предложил американской стороне работать над обеспечением долгосрочного мира.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.

В телефонной беседе с Трампом 18 марта Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что урегулирование должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер, а также учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.

Ранее Путин подчёркивал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.