Гонконг, Китай, 15 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. В Китае за последние годы умерли в раннем возрасте сразу несколько ученых, работавших в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) в военной и медицинской областях. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Газета представила список ведущих учёных, чья карьера оборвалась в молодом возрасте, на этапе наивысших профессиональных достижений. Эти специалисты внесли вклад в развитие таких дисциплин, как компьютерное зрение и применение ИИ в обороне и здравоохранении.

По информации издания, в июне 2022 года в возрасте 45 лет ушёл из жизни Сун Цзянь, выдающийся эксперт в области компьютерного зрения. Будучи главным научным сотрудником компании Megvii Technology, он работал над созданием программного обеспечения для распознавания изображений и систем глубокого обучения.

В 2023 году 38-летний учёный Фэн Янхэ, специализировавшийся на ИИ для военных целей, погиб во время миссии, согласно данным официального некролога. Его исследования фокусировались на использовании ИИ в симуляциях боевых действий и разработке стратегических планов. В том же году умер Тан Сяооу, 55-летний основатель компании SenseTime, лидирующей в разработке технологий распознавания лиц. Причиной его смерти назвали болезнь, подробности которой не разглашаются.

Ещё один инцидент, описанный в статье, произошёл в 2024 году. Хэ Чжи, 40-летний сооснователь и директор по инновациям Yidu Tech, компании, создающей ИИ-решения для медицины на основе анализа больших данных, скончался из-за приступа горной болезни. Попытки спасти его не увенчались успехом.

Китайский компьютерный учёный Лю Шаошань в беседе с газетой отметил, что стремительное развитие ИИ сопровождается ожесточённой конкуренцией. Он подчеркнул, что учёные испытывают колоссальное давление не только из-за необходимости быть первыми в научных прорывах, но и из-за осознания того, как их разработки могут кардинально изменить общество. Лю Шаошань добавил, что ситуация, когда исследователь лишь начинает эксперимент, а его коллега уже публикует похожие результаты, усиливает стресс и моральную нагрузку.

Как передавало ИА Регнум, в январе модель DeepSeek обрушила акции технологических компаний в ряде стран, в том числе в США. На торгах 27 января производители микрочипов потеряли в цене от 12% до 19%, суммарные потери в моменте превысили $1 трлн. По мнению многих инвесторов, на которых сослались журналисты, создатели этого продукта смогли добиться успехов при гораздо меньших тратах на разработку, благодаря чему они могут на равных конкурировать с OpenAI, Microsoft, Google и Nvidia.

В марте американская газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что китайские власти рекомендовали ключевым фигурам в области искусственного интеллекта (ИИ) воздержаться от поездок в США из-за вопросов безопасности. Отмечалось, что Пекин призвал ведущих учёных и предпринимателей, работающих в сфере ИИ, отказаться от визитов в Соединённые Штаты, подчёркивая стратегическую важность этой технологии для национальной экономики и безопасности.

Издание указывало, что руководство КНР выражает опасения относительно возможной утечки секретных данных о достижениях страны в области ИИ в случае зарубежных поездок специалистов. Кроме того, существует риск, что ведущие эксперты могут быть задержаны за границей и использованы как инструмент давления в дипломатических переговорах между Китаем и США.