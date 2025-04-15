Москва, 15 апреля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. МВД РФ поможет в получении российского гражданства повару Максиму Житникову, переехавшему из Германии во Владимирскую область, с которым президент России Владимир Путин поговорил на немецком языке в ходе заседания Госсовета. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.

«Мои коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — уточнила Волк.

Как пояснила официальный представитель МВД РФ, Житников зарегистрирован на территории Пермского края, но живёт и работает во Владимирской области. Сотрудники МВД готовы оказать ему всю необходимую помощь, вопрос о получении мужчиной гражданства России поставлен на контроль руководством ГУМВД РФ.

Отмечается, что гражданин Германии Житников в ходе диалога с президентом России рассказал, что женат на гражданке РФ, и у них двое детей. В Россию их сподвигли переехать пропаганда нетрадиционных ценностей в Германии и опасение за судьбу своих детей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России в ходе заседания президиума Госсовета пообщался на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в поселок Доброград Владимирской области. Мужчина попросил российского лидера помочь с получением гражданства РФ, и Путин пообещал решить вопрос.

Как отметил в ходе заседания Путин, в России приветствуют переезд из-за рубежа людей, разделяющих ценности страны. Отмечалось, что после обсуждений в Госсовете будет организована работа для помощи в переезде иностранцам в Россию на постоянное место жительство.

Летом 2024 года президент подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности России. Таким образом, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без утвержденной квоты и без документа с подтверждением владения русским языком.