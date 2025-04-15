Химки, Московская область, 15 апреля, 2025, 21:47 — ИА Регнум. Игроки подмосковного футбольного клуба «Химки» бойкотировали тренировку после отставки главного тренера команды испанца Франка Артиги. Об этом 15 апреля сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Во вторник, 15 апреля, «Химки» должны были провести первую тренировку на неделе. Однако после новости об уходе Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо этого игроки провели занятие в тренажерном зале, которое продлилось около 10 минут.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 апреля Артига покинул пост главного тренера «Химок». Он возглавлял команду с июня 2024 года. На сегодняшний день «Химки» занимают 12-е место в таблице Российской премьер-лиги с 23 очками в 24 матчах.

До 10 июня 2024 года Артига был тренером московской «Родины», которая по итогам прошлого сезона заняла пятое место в Первой лиге. Ранее он более 10 лет работал в системе испанской «Барселоны».