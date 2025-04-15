Братислава, 15 апреля, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 апреля заявил, что поедет в Москву на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

«Я еду в Москву 9 мая. Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии — суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует путешествовать», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фицо объяснил, что таким образом хочет отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, когда освобождали Словакию, а также многочисленным жертвам нацистов. Он назвал слова Каллас неуважительными и подчеркнул, что не согласен с ними. Политик указал, что сейчас идет 2025 год, а не 1939-й.

Как передавало ИА Регнум, Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова Каллас неправильными и отметил, что есть европейские страны, которые сочли такую риторику неприемлемой. Россия будет рада видеть всех, кто хочет разделить с ней радость Дня Победы, отметил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что 9 мая на парад Победы на Красной площади планируют приехать более 20 глав государств и правительств. Все высокие гости будут отмечать эту дату вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.