Москва, 15 апреля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Намерение Евросоюза отказать Сербии во вступлении в сообщество в случае приезда президента страны Александра Вучича в Москву на парад Победы является возрождением евронацизма. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат обратила внимание на соответствующую публикацию газеты The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников.

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что представителям стран Евросоюза и кандидатам в члены ЕС не следует ехать в Россию на парад Победы. Те страны, которые решат участвовать в мероприятиях 9 мая в Москве, ждут «последствия», пригрозила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля заявил, что российское руководство осуждает заявление Каллас. Он отметил, что не Россия должна давать оценку её угрозам, а те государства, к которым она адресовала свои высказывания. По его словам, в Европе есть страны, которые считают подобную риторику неприемлемой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Каллас «отбитой русофобкой», подчеркнув, что она проявила неуважение к памяти о тех, кто, спасая мир от фашизма, пожертвовал собой. Он призвал лишить Каллас должности главы европейской дипломатии и отдать ее под международный трибунал ООН.