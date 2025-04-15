Варшава, 15 апреля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. В школе поселка Стара Весь, находящегося под Варшавой, потеряли сознание 24 ученика в возрасте от 10 до 13 лет. Об этом 15 апреля сообщило польское издание «Радио ZET».

Кадр из видео

Инцидент произошел во время переклички в ходе массовой церемонии в спортзале. Перед этим дети жаловались на боли в животе и головокружение. На место прибыли медики и полиция.

Сообщается, что некоторых учеников доставили в больницы. Все дети, у которых ухудшилось состояние, впоследствии пришли в сознание. Пожарные датчики не зафиксировали угарный газ в воздухе.

В школе обучается более 200 детей и работают 27 учителей. После инцидента всех эвакуировали из здания. Специалисты выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Волоколамске Московской области потеряли сознание трое детей, находившиеся в квартире. Их в состоянии средней степени тяжести положили в больницу, поставив диагноз «Токсическое отравление неизвестным веществом».

В феврале в московском отеле «Поречье» потребовалась медицинская помощь девяти детям, приехавшим из Ростова для участия в танцевальном конкурсе. Их состояние ухудшилось из-за отравления едой, заказанной в гостиницу с доставкой.