Стокгольм, 15 апреля, 2025, 21:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Сергея Беляева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Stephan Gabriel/Global Look Press

Отмечается, что дипломат был вызван «в связи с ударами по городам Сумы и Кривой Рог».

В шведском МИД заявили, что Россия обязана защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным правом.

Минобороны РФ ранее также неоднократно подчеркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы РФ 13 апреля нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ. В результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных.

В Минобороны отметили, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита: размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре крупного города.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что во время ракетной атаки в Сумах проходила сходка украинских военачальников с западными коллегами.

4 апреля в результате ракетного удара российских войск по месту совещания командования ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге было ликвидировано до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

В Кремле неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям на Украине.