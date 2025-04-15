Москва, 15 апреля, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Китай считает, что поставки российского газа в страну через Казахстан будут слишком дорогими, такой маршрут экономически нецелесообразен. Об этом 15 апреля заявил журналистам посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

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Он отметил, что в Казахстане есть только один газопровод, который и так заполнен. Для транзита голубого топлива через эту страну придется строить новый трубопровод.

«Это дороговато. Российская сторона изучает [этот вариант], но это нереально. Фактически это не получается. Ближе — через Монголию или СПГ», — рассказал Чжан Ханьхуэй.

Посол считает, что лучше сосредоточиться на газопроводе «Сила Сибири — 2», который планируют провести в КНР через Западную и Восточную Сибирь, а также через Монголию.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД КНР Ван И в феврале заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай не будет отказываться от покупки российского газа, так как стране необходимо удовлетворять потребности народа. Он также назвал бесполезными санкции, введенные, чтобы помешать поставкам ресурсов из РФ.

В январе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, на которой обсудили торговые отношения и сотрудничество в энергетической сфере двух стран. В ходе переговоров было подчеркнуто, что строительство газопровода по дальневосточному маршруту продолжается согласно графику, а новые совместные проекты, включая «Силу Сибири — 2», успешно развиваются.

По итогам 2024 года объем торговли между Россией и Китаем достиг 240 млрд долларов. Путин назвал такой показатель очень хорошим, отметив, что он продолжает увеличиваться и его рост за год составил 3%.