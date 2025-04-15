Одесса, Украина, 15 апреля, 2025, 20:19 — ИА Регнум. На встрече по вопросам безопасности в Черном море вместе с Украиной участвуют Франция, Британия и Турция. Об этом 15 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Kirill Chubotin/Global Look Press

«Там представители Европы, которые были определены на саммите в Париже. Это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — рассказал он в ходе пресс-конференции в Одессе.

Зеленский уточнил, что встреча в первую очередь касается так называемой «коалиции желающих», в которую входят страны, заявляющие о готовности отправить «миротворцев» на Украину.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Италии Гуидо Крозетто 14 апреля назвал «коалицию желающих» силой, которая существует только теоретически и пока неспособна на реальные шаги. Он также отверг предположение, что это объединение сможет стать столпом НАТО в Европе.

10 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила о ведущихся в странах Евросоюза и НАТО обсуждениях возможной отправки воинского контингента на Украину. Рассматриваются различные форматы: от мониторинговых и миротворческих миссий до развертывания сил сдерживания и усиления.

11 апреля Каллас констатировала отсутствие согласия по этому вопросу среди участников «коалиции желающих», признав провал последних переговоров. Она добавила, что дискуссии будут продолжены.

Еще марте министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег, что любое развертывание военных контингентов НАТО на украинской территории будет расценено как прямое участие альянса в войне против России. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва не останется пассивным наблюдателем в случае появления иностранных войск на Украине.