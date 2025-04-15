Москва, 15 апреля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно. Об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин .

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», — отметил он на заседании президиума Госсовета по вопросам реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Путин добавил, что проект охватывает ключевые направления, направленные на улучшение городской среды. К ним относятся строительство и ремонт жилья, модернизация транспортной системы, создание общественных пространств, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры.

По словам президента, проект предусматривает значительные преобразования по всей стране, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе совещания призвал не допускать хаоса в градостроительстве. Он отметил, что при необходимости, если это нужно для развития города, можно принимать гибкие решения, но порядок нужно соблюдать.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году. Его целью является комплексное развитие в России населенных пунктов, включая строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктур. В рамках проекта предусмотрено обновление региональных и федеральных трасс, возведение школ, детских садов, больниц, создания спортивных и культурных центров.