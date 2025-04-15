Москва, 15 апреля, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 апреля поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину лично контролировать исполнение поручений по развитию жизненно важной инфраструктуры.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Михаил Мишустин

Глава государства провел заседание президиума Госсовета по вопросам реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По итогам совещания будут приняты поручения.

«Прошу и председателя правительства тогда взять тоже под свой контроль потом исполнение того, о чем мы в конце концов договорились», — попросил Путин, завершая заседание.

Как передавало ИА Регнум, Путин также в ходе совещания 15 апреля призвал не допускать хаоса в градостроительстве. Он отметил, что при необходимости, если это нужно для развития города, можно принимать гибкие решения, но порядок нужно соблюдать.

Президент на заседании в том числе отметил важность создания условия развития строительной отрасли, учитывая то, с какими трудностями она сейчас сталкивается. Он также призвал максимально разбюрократить это направление и не допустить снижения темпов возведения жилья.