Путин поручил Мишустину лично контролировать развитие инфраструктуры
Москва, 15 апреля, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 апреля поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину лично контролировать исполнение поручений по развитию жизненно важной инфраструктуры.
Глава государства провел заседание президиума Госсовета по вопросам реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По итогам совещания будут приняты поручения.
«Прошу и председателя правительства тогда взять тоже под свой контроль потом исполнение того, о чем мы в конце концов договорились», — попросил Путин, завершая заседание.
Как передавало ИА Регнум, Путин также в ходе совещания 15 апреля призвал не допускать хаоса в градостроительстве. Он отметил, что при необходимости, если это нужно для развития города, можно принимать гибкие решения, но порядок нужно соблюдать.
Президент на заседании в том числе отметил важность создания условия развития строительной отрасли, учитывая то, с какими трудностями она сейчас сталкивается. Он также призвал максимально разбюрократить это направление и не допустить снижения темпов возведения жилья.