Москва, 15 апреля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. В России сложилась тенденция к улучшению макроэкономических показателей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 15 апреля на заседании президиума Государственного совета по вопросам реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Надо в темпе всё реализовывать, именно в темпе, потому что с улучшением макроэкономических показателей, надеюсь, так оно и будет, к этому идет, тенденция такая, будут в целом меняться условия», — отметил Путин.

По словам президента, необходимо проработать весь комплекс вопросов так, чтобы создать благоприятные условия для развития отрасли. Путин отметил, что это тот случай, когда поставлено много тем, и каждая из них важна.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин отметил динамичное развитие строительного комплекса в России в последние годы. Это направление решает очень масштабные задачи, в то же время есть риски, что развитие отрасли затормозится, добавил президент.

Также Путин заявил, что ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. Он обратил внимание на то, что Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции.