Москва, 15 апреля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Центральный банк РФ фиксирует существенное замедление темпов роста цен на жилье в отдельных регионах. Об этом 15 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах», — отметила она.

Набиуллина добавила, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счет рискованных кредитов.

«Поэтому у нас вводится и показатель долговой нагрузки на гражданина — сколько в зависимости от дохода он направляет на обслуживание кредита — и требования к первоначальному взносу, они очень важны. Кстати, они у нас гораздо либеральнее, чем во многих странах», — отметила она.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки и заявил, что взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. По его словам, банки берут до 10%, из-за чего не все граждане, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Кроме того, он добавил, что ипотечное кредитование в России сжимается.

10 апреля Путин в ходе встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой. При этом Мутко отметил, что на фоне завершения массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки спрос на жильё в последнее время снизился. По его словам, это может плохо сказаться и на будущих жилищных проектах, которые планируется ввести в строй в 2027–2028 гг. В частности, жилья в предложении может не оказаться, также существует вероятность роста цен.

Также Путин заявил, что в России есть всё необходимое для решения жилищных вопросов. Он отметил, что основные вопросы в этой сфере можно закрыть так, как никогда они не решались — ни в царские, ни в советские времена.