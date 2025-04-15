Москва, 15 апреля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. В градостроительстве нельзя допускать хаоса, так как здания, которые сейчас возводят, будут стоять на протяжении веков. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Градостроительство — это, конечно, особая вещь. То, чем мы занимаемся сегодня, остается на века. И здесь, конечно, нельзя допустить никакой эклектики, если это специально не делается, конечно, никакого хаоса», — призвал он в ходе заседания президиума Государственного совета.

Путин добавил, что в случаях, когда устаревает генеральный план и это мешает развитию города, нужно подумать, как работать гибче и эффективней. Но все равно должен быть порядок, подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее 15 апреля также призвал создать условия для развития строительной отрасли в стране, учитывая современные трудности. Этот сектор также нужно максимально разбюрократить, отметил президент.

Кроме того, российский лидер заявил, что необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он назвал недопустимым взимание банками дополнительных комиссий, так как это мешает гражданам получить льготные кредиты на покупку жилья.