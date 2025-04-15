Вашингтон, 15 апреля, 2025, 19:43 — ИА Регнум. США отказались поддержать заявление от членов G7 с осуждением удара российской армии по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах. Об этом 15 апреля заявило агентство Bloomberg.

Robert Michael/Global Look Press

«США заявили союзникам по G7, что не поддержат заявление, осуждающее… атаку на Украину, потому что хотят сохранить переговоры с Москвой в рабочем режиме», — говорится в материале.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, заявила, что без участия США невозможно принять этот коллективный документ. Таким образом американская администрация фактически сорвала принятие совместного заявления.

Издание также отметило, что президент США Дональд Трамп не стал осуждать Россию за удар по украинским военным в Сумах. Он назвал его ошибкой, а потом обвинил своего предшественника Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского в разжигании конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ВС России 13 апреля нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ. В результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных. Ведомство отметило, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита: размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре крупного города.

Городской совет Бердичева в Житомирской области в тот же день сообщил, что в ходе удара ВС РФ в Сумах погиб бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время ракетной атаки в городе проходила сходка украинских военачальников с западными коллегами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвавшего ошибкой удар по украинским военным в Сумах, подчеркнул, что российская армия наносит удары только по военным целям и объектам, которые работают на украинский ВПК. Минобороны РФ ранее также неоднократно отмечало, что ВС России наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам.