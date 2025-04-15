Москва, 15 апреля, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На заседании президиума Госсовета Путин отметил, что проблема инфляции постоянно обсуждается, и по этому поводу возникают разные мысли.

«И ситуация меняется, кстати говоря. Ситуация всё-таки меняется постепенно в лучшую сторону», — подчеркнул глава государства.

Также Путин обратил внимание на то, что Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции.

Он пояснил, что экономический блок правительства и ЦБ считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане.

«Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остаётся высоким, особенно в устойчивой части. При этом рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина 3 апреля заявила, что регулятор прогнозирует снижение уровня инфляции, которая придет в норму к концу текущего года. По её словам, в течение всего 2024 года ключевая ставка сдерживала мощное инфляционное давление, которое в осенний период достигло пика, после чего её подняли до 21%.

При этом в ЦБ 2 апреля призвали пока не рассматривать укрепление курса рубля как устойчивый фактор дезинфляции. Отмечалось, что укрепление рубля произошло на фоне более сильного торгового баланса в начале года и ожиданий участников рынка по возможному улучшению геополитической ситуации.