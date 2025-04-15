Москва, 15 апреля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Строительную отрасль в России нужно максимально разбюрократить, а также создать условия для ее развития. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Нужно максимально все разбюрократить и создать условия, чтобы в современных условиях финансовых ограничениях все-таки отрасль развивалась», — отметил он в ходе заседания президиума Государственного совета.

Путин также призвал не снижать темпы строительства жилья, особенно по направлению индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее 15 апреля отметил динамичное развитие строительного комплекса в России в последние годы. Это направление решает очень масштабные задачи. В то же время есть риски, что развитие отрасли затормозится, добавил президент.

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