Нижние Серги, Свердловская область, 16 апреля, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Подростка-мигранта, жестоко избившего одноклассницу в Свердловской области, уже полгода не могут исключить из школы. С ноября 2024 года 14-летний Гаяз Т. (имя изменено) находится под домашним арестом, после того как ради хайпа с разбега ударил одноклассницу ногой в грудь во время перемены. Подросток до сих пор числится учеником школы, а учителям приходится ходить к нему домой, чтобы парень продолжал учиться и получать знания. Об этом ИА Регнум рассказала директор школы Марина Тараева.

Кадр из видео

Сейчас в отношении Гаяза расследуют уголовное дело по двум статьям — о грабеже и причинении средней тяжести вреда здоровью. Ранее в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По совокупности обвинений подростку может грозить более десяти лет лишения свободы. На фоне поступка сына мать Гаяза лишили вида на жительство в России — женщине грозит выдворение из страны.

Утром 11 ноября 2024 года 14-летний подросток из семьи мигрантов Гаяз Т. (имя изменено), ученик одной из средних школ города Нижние Серги Свердловской области, во время школьной перемены разбежался и ударил одноклассницу Машу (имя изменено) ногой в грудь. Школьник сделал это ради хайпа — происходящее снимали на видео его товарищи. Позже видеоролик с жестоким избиением попал в сеть и вызвал общественный резонанс.

Вскоре 14-летнего Гаяза задержала полиция, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ). На время следствия Гаяза отправили под домашний арест.

14 апреля стали известно, что расследование уголовного дела в отношении подростка завершено. По данным следствия, несовершеннолетний Гаяз во время школьной перемены умышленно избил руками и ногами свою одноклассницу, причинив вред ее здоровью. Кроме того, подростка обвиняют в двух покушениях на грабеж в отношении 10-летнего школьника, у которого подозреваемый открыто пытался похитить деньги.

«Гаяз обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в» и «д» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, из хулиганских побуждений») и пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабёж»)», — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Санкции данных уголовных статьей предполагают серьезные тюремные сроки: до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и до семи лет лишения свободы по статье о грабеже.

В ближайшее время Следком направит материалы дела в суд для рассмотрения по существу. Вместе с тем СУ СК России по Свердловской области сообщило, что органами полиции принято решение об аннулировании вида на жительство в Российской Федерации в отношении матери Гаяза. Женщине грозит выдворение с территории России.

В разговоре с журналистами ИА Регнум Марина Тараева, директор школы, где произошло избиение, заявила, что администрация учебного заведения еще не получила официальное уведомление о завершении расследования в отношении Гаяза. Более того, руководитель школы рассказала, что Гаяза так и не получилось отчислить из школы. На время следствия подростка пришлось перевести на домашнее обучение, и учителям приходится регулярно ходить к Газу домой, чтобы он мог продолжать получать образование.

«Официально Гаяз еще числится учеником нашей школы, потому что по закону мы не можем его отчислить. В законе об образовании прописана определенная процедура отчисления: это должен быть ребенок, достигший 15 лет, его отчисление должно быть согласовано с органами опеки, и он должен быть обязательно отчислен в какую-то другую организацию. На данный момент Гаяз обучается у нас на домашней форме обучения. К нему домой ходят преподаватели и проводят для него занятия. Он учится, успеваемость средняя», — рассказала Марина Тараева в разговоре с ИА Регнум.

МКОУ СОШ № 2 г. Нижние Серги Тараева Марина Александровна, директор средней школы города Нижние Серги

По словам директора, информация о втором происшествии, в котором сейчас обвиняют Гаяза — покушение на грабёж у 10-летнего ученика её школы, — для неё также нова. Ранее Марина Тараева не слышала о подобном инциденте в стенах её школы, пострадавший ребенок не жаловался на случившееся учителям или директору.

Также Марина Тараева рассказала о состоянии пострадавшей от действий Гаяза школьницы Маши. После избиения в стенах школы ребенку пришлось заниматься с психологом.

«Маша учится в обычном формате с самого первого дня этого происшествия. Она не брала больничный или академический отпуск, девочка чувствует себя нормально, общается с одноклассниками. То есть каких-то отклонений в поведении у нее нет. С ней в любом случае работал психолог, потому что такое серьезное происшествие произошло. Но тем не менее каких-то признаков, что у девочки подавленное или еще какое-то состояние — нет», — рассказала директор школы Марина Тараева.

Кроме того, педагог рассказала и о ходе следственной и служебной проверок, которые проводят Следком и Министерство образования Свердловской области в отношении неё и администрации школы.

В ноябре 2024 по факту происшествия СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье о халатности (293 УК РФ), а министр образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина заявила в разговоре с журналистами ИА Регнум, что инициировала проверку в отношении администрации школы и директора Марины Тараевой.

«По уголовному делу о халатности еще не закончены следственные мероприятия, еще проверяют. Под проверкой и я, и завуч по воспитательной работе. Пока что в школе каких-либо кадровых перестановок не было, все педагоги, и я в том числе, продолжаем исполнять свои должностные обязанности. Никого пока не отстранили. До результатов проверки — я также под угрозой увольнения», — рассказала Марина Тараева.

В настоящий момент школа работает в обычном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подросток, который ногой в грудь ударил школьницу в Свердловской области, регулярно издевался над пострадавшей девочкой.

«Это не первый раз, когда Гаяз издевался над Машей. Чего он только с ней не делал! Он её гнобил, он в неё харкал. Это продолжается уже очень давно», — поделилась с журналистами ИА Регнум подруга пострадавшей девочки.

При этом знакомые Гаяза рассказали, что, когда парень осознал, что попал в серьёзные неприятности, он попытался оправдаться и переложить вину на пострадавшую Машу. Гаяз даже просил своего друга опубликовать в Сети оправдательную записку, в которой утверждал, что это именно Маша спровоцировала его на агрессию: девочка якобы систематически издевалась над ним и оскорбляла его. Однако в такую версию не поверил даже друг Гаяза и отказался помогать ему.