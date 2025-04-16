Москва, 16 апреля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Участник СВО из Узбекистана 29-летний Кирилл Загородников сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года и в сентябре получил серьезное ранение: потерял руку и ногу. С декабря мужчина не может получить российское гражданство по упрощенной схеме для участников спецоперации, потому что заключал контракт не с министерством обороны, а с ЧВК. Пока Загородников решает бюрократические вопросы, из Узбекистана ему поступают угрозы за желание получить российский паспорт. Об этом Кирилл рассказал ИА Регнум.

ИА Регнум Кирилл Загородников

Историю Кирилла Загородникова ИА Регнум рассказывало в прошлых публикациях. Молодой человек потерял руку и ногу во время службы в ЧВК «Редут». Из-за того что контракт был подписан не с министерством обороны, у Кирилла возникли проблемы с получением российского гражданства, а также с получением выплат и протезов. Сейчас молодой человек снимает небольшую комнату в Подмосковье, где проживает вместе с мамой и супругой.

«Обращаем внимание на то, что данный гражданин проходил службу в составе частной военной компании. Согласно действующему законодательству заявления о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство принимаются от иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее одного года», — сообщила Ирина Волк.

ИА Регнум Кирилл Загородников на СВО

После того как история Кирилла получила общественный резонанс, процесс получения российского паспорта должен был упроститься, но у миграционной службы РФ возникли новые вопросы. Так как Кириллу стала недоступна упрощённая схема получения гражданства, миграционная служба потребовала у Кирилла пояснительных документов о происхождении его русской фамилии.

«Нам в миграционной службе сказали, что получать гражданство Кирилл будет не как участник СВО, а как релокант. У Кирилла был контракт не с министерством обороны напрямую, а с добровольческим отрядом, и из-за этого ему не могут сделать документы как военному. Чтобы получить гражданство, Кирилла попросили предоставить документы о происхождении его фамилии. То есть его маме нужно предоставить документы о заключении брака с его отцом», — рассказала жена Кирилла Анастасия.

Дело в том, что мама Кирилла не брала фамилию супруга, и Кириллу необходимо доказать, что фамилию Загородников он не выдумал. Для получения свидетельства маме необходимо поехать в Узбекистан, но женщина боится угроз от узбеков, которые уже названивают их семье и предъявляют за участие в СВО и желание получить российский паспорт.

ИА Регнум Кирилл Загородников с супругой

«Мама боится ехать в Узбекистан. После огласки Кириллу звонят с угрозами и вопросами, почему он хочет жить в России, зачем на СВО поехал. Там в Узбекистане узнали про историю Кирилла, и вообще не факт, что не станут тянуть с выдачей документов. Ощущение, что они хотят максимально затянуть выдачу документов. Получается круговая порука — маме нужно ехать в Узбекистан и лично забирать документы, так как там очень плохо с электронным оформлением документов, но она не может, потому что боится разгневанных местных, которые намекают, что им не поздоровится», — говорит Анастасия.

Кирилл родился в Узбекистане, но своей родиной всегда считал Россию. Во времена Советского Союза бабушку и дедушку молодого человека отправили работать в Узбекистан. Там же родилась его мама. Несколько лет назад уже взрослый Кирилл переехал из Ташкента в Подмосковье, где познакомился со своей будущей женой, устроился работать на стройку.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что одной из причин переезда на историческую родину стали регулярные унижения со стороны этнических узбеков, которые притесняли его из-за национальности. Нетерпение к национализму подтолкнуло парня пойти на СВО.

С декабря он не может получить российское гражданство. После публикации ИА Регнум МВД России и СПЧ обратили внимание на участника СВО. Общественники помогают Кириллу и его семье вещами и продуктами.

В разговоре с ИА Регнум Кирилл рассказал, как стал участником СВО и как несколько месяцев скрывал это от жены и матери.