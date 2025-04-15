Москва, 15 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. В России приветствуют переезд из-за рубежа людей, разделяющих ее ценности. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

: Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем», — рассказал российский лидер в ходе заседания президиума Госсовета РФ.

Отмечается, что после обсуждений будет организована работа для помощи в переезде иностранцам в Россию на постоянное место жительство.

Как передавало ИА Регнум, во время заседания президиума Путин также пообщался на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в поселок Доброград Владимирской области. Отмечается, что глава государства пообещал решить вопрос с предоставлением российского гражданства немцу.

Кроме того, летом 2024 года президент подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности России. Таким образом, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без утвержденной квоты и без документа с подтверждением владения русским языком.