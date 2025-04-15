Москва, 15 апреля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. В городе Галич Костромской области зажгли Вечный огонь на мемориале «Слава воинам-победителям». Это новая точка на карте Всероссийской акции «Храним огонь Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Elena Mayorova/Global Look Press

Мемориальный комплекс посвящен галичанам — участникам Великой Отечественной войны. Ранее огонь на монументе работал только в памятные даты. Для его перевода в режим постоянного горения от сетевого газа газовики проложили газопровод и установили газогорелочное устройство. Частицу пламени для зажжения доставили с мемориала в городе Нерехта.

Одновременно сегодня газифицирован Мемориал с Вечным огнем в городе Костерево Петушинского района Владимирской области. Мемориал посвящен жителям Костерево, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для его газификации построен распределительный газопровод протяженностью 130 м и установлено газогорелочное устройство. Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — Мемориала Победы на площади 30-летия Победы во Владимире.

«Вечный огонь — это символ памяти о героях, об их подвигах. Сегодня мы зажигаем его в Костерево — городе, где с лета 1941-го шло формирование воинских частей для защиты Родины, откуда в ноябре 1941-го уходили танкисты — сначала на парад на Красной площади, а потом сразу на передний край обороны Москвы. Да, на нашей Владимирской земле не шли бои, но Великая Отечественная война для каждого была общей бедой. Из Костерево ушли на фронт почти все мужчины, более 400 из них не вернулись с войны. Победа далась дорогой ценой. И мы обязаны передать будущим поколениям священную память об этом», — сказал региональный депутат Госдумы Алексей Говырин.

По поручению президента РФ Владимира Путина проводится газификация мемориалов с Вечными огнями, осуществляется их регулярное техническое обслуживание. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект — всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 Мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах. Новые Вечные огни уже зажглись в Республике Алтай, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской областях, Чувашской Республике и Краснодарском крае.