Москва, 15 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета пообщался на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в поселок Доброград Владимирской области.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Он попросил президента помочь с получением российского гражданства», — сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства пообещал решить вопрос.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно документу, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

26 февраля гражданки Эстонии попросили гражданство России из-за своих взглядов. Отмечается, что они были вынуждены покинуть свою страну из-за уголовного преследования за пророссийские взгляды.

6 апреля 31-летнему гражданину Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро, мечтавшему переехать в Россию к возлюбленной, оформили разрешение на временное проживание в стране.

15 апреля журналистка с гражданством США и Канады Ева Бартлет попросила Путина предоставить ей гражданство России. Она переехала в РФ в 2021 году, ранее работала в Сирии, секторе Газа и Донбассе. Сейчас женщина живет в Подмосковье. Журналистка отметила, что ей нравится жить в России и знакомиться с местными традициями, культурой и языком.