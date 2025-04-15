Москва, 15 апреля, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Нельзя снижать темпы обновления и ремонта дорог в условиях российского климата. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать, и решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно», — рассказал российский лидер в ходе заседания президиума Госсовета РФ.

Отмечается, что в стране сейчас в нормативном состоянии более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. На данный момент развитие и обновление дорожного полотна, а также модернизация общественного транспорта являются частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», подчеркнул глава государства.

«Не менее 85% машин должны быть современными, удобными, экологичными и безопасными для людей», — заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря завершился нацпроект, предшественник «Инфраструктуры для жизни», — «Безопасные качественные дороги». В рамках этого проекта за шесть лет удалось сделать дорожную сеть страны удобнее и надежнее, а также повысить безопасность и комфорт для россиян. Уточняется, что обновили более 100 тыс. км дорог в 84 регионах.

Особое внимание уделялось дорогам, ведущим к социально значимым объектам. Так, специалисты обновили свыше 5 тыс. участков дорог к образовательным учреждениям, более 3 тыс. — к медучреждениям и более 2 тыс. — к туристическим достопримечательностям.