Москва, 15 апреля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) является важнейшим сегментом в отрасли, и необходимо продолжать его развивать. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он рассказал, что в 2024 году общий объем ИЖС составил 62,3 млн кв. м, что составило порядка 58% от всего жилья, введенного в эксплуатацию в стране. Глава государства назвал это направление важнейшим и востребованным у населения.

«Необходимо наращивать этот сегмент жилья, обращать особое внимание на предоставление земельных участков, на их обеспеченность инфраструктурой, на создание надежных механизмов для того, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в индивидуальное строительство», — добавил Путин в ходе заседания президиума Государственного совета.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин в ходе заседания также поручил до 2030 года ликвидировать 6,2 млн кв. м непригодного жилья и расселить в новые дома 345 тыс. человек. Он также предупредил, что темпы роста могут вырасти, так как исчерпывается ресурс домов, построенных во времена СССР.

В феврале Путин поручил руководителям регионов изучить возможность ускорить запуск проектов ИЖС с использованием эскроу-счетов — специальных банковских счетов для расчетов между покупателем строящегося жилья и застройщиком. Доклад о выполнении распоряжения необходимо представить до 1 июня.