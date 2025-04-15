Москва, 15 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. К 2030 году должно быть ликвидировано более 6,2 млн кв. м непригодного жилья, 345 тыс. человек должны переехать в новые дома. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сегодня также обсудим планы переселения граждан из аварийного жилья в новые квартиры. До 2030 года должны переехать 345 тыс. человек. Будет ликвидировано не менее 6,2 млн квадратных метров непригодных для проживания зданий», — отметил глава государства.

Он добавил, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, чем раньше — около 2,2 млн кв. м ежегодно.

Путин объяснил, что это происходит в том числе потому, что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что в России есть риски торможения жилищного строительства на фоне текущей конъюнктуры, по стране уже более 2 тыс. проектов реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев. При этом он указал на то, что в последние годы строительный комплекс динамично развивается, его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи.

10 апреля Путин на встрече с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что в России есть всё необходимое для решения жилищных вопросов. Он отметил, что основные вопросы в этой сфере можно закрыть так, как никогда они не решались — ни в царские, ни в советские времена. В стране есть для этого всё: технологии, раскрученные производства строительных материалов, наука и хорошая организация, подчеркнул президент.