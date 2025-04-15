Химки, Московская область, 15 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки» покинул испанский специалист Франк Артига. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба команды.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Контракты с главным тренером Франком Артигой, а также его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой расторгнуты по соглашению сторон. Спасибо за сотрудничество и пережитые вместе яркие моменты», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

На сегодняшний день «Химки» занимают 12-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 23 очками в 24 матчах.

48-летний Артига до 10 июня 2024 года работал в московской «Родине», которая по итогам прошлого сезона заняла пятое место в Первой лиге. Ранее он более 10 лет работал в системе испанской «Барселоны».

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля новым главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел» стал Игорь Шалимов. До этого 56-летний специалист был наставником таких клубов, как «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».