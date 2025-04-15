Москва, 15 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Первый конгресс «Точки роста в бизнесе» состоится в отеле Four Seasons Moscow 16 апреля. Организаторы запланировали насыщенную деловую программу, которая предложит участникам более 50 практических решений для оптимизации различных аспектов бизнеса.

В конгрессе примут участие более 400 предпринимателей и 30 ведущих спикеров из различных сфер бизнеса. В число спикеров вошли Оскар Хартманн, Дмитрий Гриц, Алексей Ситников и Оксана Лаврентьева.

Участникам конгресса предложат эффективные инструменты для создания единой стратегии управления и развития компании. Представители бизнеса проанализируют создание современных трендов, ознакомятся с конкретными примерами успешных бизнес-практик, которые уже зарекомендовали себя в реальном бизнесе, интегрируют ИИ и нейросети в бизнес-процессы и оптимизируют их, изучат механизм создания и реализации стратегических партнерств и коллабораций, проанализируют методы персонализированного взаимодействия с клиентами и многое другое.

Как отметила соорганизатор конгресса, директор по развитию «Русской медиагруппы» Екатерина Касперович, участие в конгрессе «Точки роста в бизнесе» — это уникальная возможность для предпринимателей и руководителей компаний получить актуальные знания и инструменты, которые дадут возможность не только адаптироваться к стремительным изменениям в бизнес-среде. «Мы собрали лучших экспертов, которые поделятся своими практическими решениями и опытом. Уверена, что наш конгресс станет уникальной платформой для обмена идеями и расширения деловых горизонтов», — подчеркнула Касперович.

«Мы подготовили разнообразные секции, которые позволят участникам получить целостное представление о текущих вызовах и возможностях на рынке», — рассказала соорганизатор конгресса, основатель ESG клуба «Сколково», член попечительского совета БФ «Жизнь как чудо» Алина Ковалёва. Программа мероприятия включает в себя восемь секций: «Бизнес — это человек», «Бизнес — это партнерство», «Бизнес — это тренды», «Бизнес — это вдохновение и собственные смыслы», «Бизнес — это реклама», «Бизнес — это умение быстро реагировать», «Бизнес — это личность» и «Максибизнес».

Часть средств, собранных с продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд «Жизнь как чудо», целью которого является оказание своевременной помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Генеральным информационным партнером форума выступает АО «Русская медиагруппа».